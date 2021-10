YouTube fjerner kontoer som sprer feilinformasjon

Meldingen kommer ett døgn etter at selskapet blokkerte og fjernet den tyskspråklige utgaven av den statsfinansierte russiske kanalen RT. Kanalen ble utestengt for å ha brutt retningslinjene til YouTube om feilinformasjon om pandemien.

Helsemyndighetene i mange land har den siste tiden slitt med å slå tilbake mot en jevn strøm av feilinformasjon på internett om koronavaksinene.

– Vi har over lengre tid sett at uriktige påstander om koronavaksinene har gått over i generell feilinformasjon om vaksiner, og vi er nå på et punkt der det er viktigere enn noen gang før å utvide arbeidet vi startet med covid-19, til også å gjelde andre vaksiner, heter det i et blogginnlegg fra videogiganten.

WHO-godkjente vaksiner

YouTubes nye regler går nå ut på å fjerne og blokkere feilinformasjon om alle vaksiner som har blitt offisielt godkjent av helsemyndigheter, slik som Verdens helseorganisasjon (WHO).

Det er imidlertid fortsatt smutthull for innhold med feilinformasjon om vaksiner på plattformen. Påstander om vaksiner som fortsatt er i testfasen, er tillatt.

I tillegg er personlige historier om reaksjoner man har fått på vaksinen også tillatt, så lenge de ikke kommer fra en konto som tidligere har spredt feilinformasjon om vaksinene.

Blokkerte kontoer

Fram til onsdag hadde vaksinemotstandere nådd ut til titusenvis av abonnenter via YouTube. Der har de bygget opp under frykt for vaksinene, som helseeksperter har påpekt at trygt er blitt brukt i flere tiår.

Flere av dem var borte onsdag morgen, blant annet kontoen til advokaten Robert F. Kennedy Jr. – nevøen til USAs tidligere president John F. Kennedy.

– Det finnes ikke et tilfelle i historien der sensur og hemmelighold har fremmet enten demokrati eller folkehelsa, skriver han i en uttalelse til nyhetsbyrået AP.