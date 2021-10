EU med milliardsatsing: – En gavepakke til Norges kreftforskningsmiljøer

Generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen mener EUs milliardsatsing på kreftforskning vil kunne bli en gavepakke til Norges kreftforskningsmiljøer. Foto: Lise Åserud / NTB