Britney Spears' advokat Mathew Rosengart leverte i forrige uke inn anmodningen om å fjerne hennes far Jamie Spears som verge innen 29 september. På et rettsmøte i Los Angeles sent onsdag kveld norsk tid skal en domstol behandle anmodningen.

– For hver dag med ham som verge – hver dag og hver time – skaper det angst og smerte for datteren, heter det i papirer Rosengart leverte inn denne uken.

Ifølge en fersk New York Times -dokumentar har faren til Spears blant annet fått satt opp lydovervåkingsutstyr på soverommet hennes. Faren avviser anklagene.

Han har styrt 39-åringens personlige økonomi og forretningsmessige forhold i 13 år. Vergemålet ble opprettet da popstjernen begynte å vise tegn til psykisk sykdom.

I anmodningen som ble levert inn forrige uke, hevder Britneys' advokater at faren utsetter opphevelsen av vergemålet av økonomisk egeninteresse.

I midten av august gikk Jamie Spears med på å trekke seg som verge for datteren, men det ble ikke satt noen dato for når det skulle skje.