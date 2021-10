Russland truer med å begrense adgang til YouTube

Årsaken til at den tyskspråklige utgaven ble fjernet fra YouTube, er at RT skal ha brutt retningslinjene til YouTube om feilinformasjon om coronapandemien.

Russlands utenriksdepartement kaller YouTubes tiltak for aggressivt og anklager tyske myndigheter for å være involvert.

– Det å gjengjelde tiltakene mot tyske medier i Russland, virker ikke bare passende, men også nødvendig, heter det i en uttalelse.

Det russiske kommunikasjonstilsynet Roskomnadzor sier at de i et brev til YouTubes eier Google har krevd at alle restriksjoner fjernes, og de har truet med å begrense adgangen til videotjenesten.