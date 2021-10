Klima- og menneskerettighetsaktivister hedres med viktig pris

Fredsaktivisten Marthe Wandou fra Kamerun, den russiske miljøaktivisten Vladimir Slivyak og Freda Hudson, talsperson for urfolks rettigheter i Canada, deler æren av å bli årets vinnere av prisen.

Prisen ble etablert i 1980 av den tysk-svenske filantropen Jakob von Uexküll, og målet med prisen er å «hedre og støtte dem som tilbyr praktiske og eksemplariske løsninger på de viktigste utfordringene verden står overfor».

Modige aktivister

– Årets prisvinnere er alle modige aktivister som viser hva folkebevegelser kan oppnå. I en verden med en eskalerende klima- og miljøkrise, meningsløs vold og åpenbare brudd på menneskerettigheter, engasjerer de seg for en bedre fremtid gjennom solidaritet og mobilisering, sier von Uexküll.

Han legger til at de tre grasrotaktivistene på hver sin kant har klart å mobilisere hele lokalsamfunn – for å kreve sine rettigheter.

– De driver fram endringer der regjeringene feiler, sier Uexküll.

Første fra Kamerun

Wandou er den første personen fra Kamerun som har mottatt prisen. Hun grunnla organisasjonen Action Locale pour un Developpement Participatif et Autogere, Aldesa , som gir jenter hjelp til utdanning og dessuten psykososial- og juridisk bistand.

Slivyak er grunnleggeren av Ecodefense , en av Russlands viktigste miljøgrupper og den første som mobiliserte mot kullgruvedrift. Gruppa støtter lokalsamfunn som sliter med konsekvensene av gruvedrift.

Freda Hudson, er talsperson for Wet’suwet’en -folket som lever vest i Canada. De kjemper for urfolks rettigheter og deres territorier, og kjemper blant annet mot byggingen av Coastal GasLink -rørledningen som går over deres land.

Prisen deles også ut til den indiske grasrotbevegelsen, LIFE , som kjemper for bevaring av skog og natur og mot avskoging og industriell forurensning.

Høyeste antall nominerte

Hver av vinnerne vil bli tildelt rundt 115 000 dollar. Prisutdelingen vil skje under en TV -seremoni i Stockholm 1. desember.

Stiftelsen opplyser at det var 206 nominerte fra 89 land, det høyeste tallet i prisens historie.