– Det var rundt midnatt at beskjeden kom om at Taliban hadde løslatt alle som satt i fengsel. Vi forlot alt vi har og rømte mot grensen, forteller en av dommerne om natten hun måtte flykte fra Kabul. For sin egen sikkerhet er hun anonymisert under kallenavnet «Masooma» i intervjuet med BBC.

Masooma har sendt flere hundre i fengsel for vold mot kvinner, deriblant voldtekt, tortur og drap, og hun skjønte alvoret da tekstmeldingene tikket inn og ukjente nummer dukket opp på telefonskjermen.

Taliban dukket opp på døren

Mamoosa er en av totalt 270 kvinner som har sittet som dommere i Afghanistan i løpet av de siste 20 årene, og mange av dem er blitt folkehelter og kjente ansikter i landet. Hun og de 220 dommerne som nå er på rømmen måtte derfor dekke seg til da de flyktet mot grensen.

Mamoosa hadde akkurat kommet seg gjennom Talibans grensevakter da tekstmeldingen fra naboen kom. Flere Taliban-krigere hadde dukket opp utenfor hjemmet deres, og så snart hun fikk beskrivelsen på dem skjønte hun hvem som sto utenfor.

(Saken fortsetter under bildet).

220 kvinnelige dommere er på rømmen. Foto: Yannis Behrakis / Reuters/NTB

– Et brutalt drap

For bare få måneder siden satt Mamoosa som dommer i en rettssak hvor en mann sto tiltalt for å brutalt ha drept sin egen kone. Mannen ble funnet skyldig og dømt til 20 års fengsel.

– Jeg får ikke bildene av den unge kvinnen ut av hodet mitt. Det var et brutalt drap, forteller Mamoosa.

Etter dommen var lest skal mannen ha sagt at han «skulle finne henne og ta hevn». Hun tok ham ikke på alvor før hun forsto at Taliban hadde sluppet innsatte fri. Nå lever hun og mange andre dommere i skjul i frykt for å bli oppdaget.