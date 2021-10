Youtube blokkerer RT i Tyskland

Det bekrefter en talsperson fra Youtube overfor nyhetsbyrået DPA.

Årsaken er at RT skal ha brutt retningslinjene til Youtube om feilinformasjon om koronapandemien.

RT ble lansert i 2005 som Russia Today. RT Deutsch er den tyskspråklige nettbaserte kanalen fra RT. De ønsker kringkastingslisens i Tyskland, noe de foreløpig ikke har fått. Den tyske journalistforeningen (DJV) oppfordrer medietilsynene i Tysklands 16 delstater til ikke å innvilge lisens til RT Deutsch.

RT har gjentatte ganger blitt kritisert av vesten for å være et propagandaverktøy for Kreml. De blir blant annet anklaget for å spre konspirasjonsteorier og feilinformasjon på vegne av russiske myndigheter.