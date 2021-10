Macron ber europeiske land om å styrke forsvaret

Macron holdt tirsdag en pressekonferanse i Paris der han for første gang snakket om forsvarsavtalen mellom USA, Australia og Storbritannia. Det såkalte Aukus-samarbeidet innebar blant annet at Australia vraket en kontrakt om kjøp av ubåter fra Frankrike.

Verdien av kontrakten tilsvarte flere hundre milliarder kroner. Frankrike reagerte med raseri på vrakingen og kalte hjem sine ambassadører fra Australia og USA. Saken er også blitt en het potet for Nato.

– Europeerne må legge vekk naiviteten, sa Macron tirsdag.

– Når vi er under press, er det å vise at vi har makt og kapasitet til å forsvare oss, ganske enkelt å sette seg i respekt, sa den franske presidenten.

Tillegg til Nato

– USA er historisk sett nære venner og allierte når det handler om verdier, men vi må innse at i over ti år har amerikanerne først og fremst fokusert på seg selv. De har reorientert sine strategiske interesser mot Kina og Stillehavet, sa Macron, som føyde til at europeere må sørge for å bidra til egen beskyttelse.

– Dette er ikke noe alternativ eller substitutt til alliansen med USA, understreket Macron, som framholdt at europeiske forsvarsplaner må komme i tillegg til Nato.

Macron sa han var blitt enig med USAs president Joe Biden om «dyptgående konsultasjoner» med sikte på å gjenopprette tilliten mellom de to partene. I forrige uke ble det også klart at Frankrikes ambassadør Philippe Etienne reiser tilbake til USA.

– Etienne reiser tilbake med et klart mandat, sa Macron tirsdag.

Skal møte Biden

Presidenten fortalte at han skal snakke med Biden igjen i midten av oktober, før de to skal møtes ansikt til ansikt i slutten av måneden i Europa.

En tjenestemann i Macrons stab sier det så langt ikke er satt noen dato for når Frankrikes ambassadør til Australia, Jean-Pierre Thebault, reiser tilbake.

Thebault var skarp i uttalelsene da han forlot landet, og sa at det ikke bare var snakk om en ubåtkontrakt, men om et militært partnerskap med Australia.

– Dette var en stor feil, og en veldig, veldig dårlig håndtering av partnerskapet, sa ambassadøren.

Ifølge den franske kilden har Macron ennå ikke snakket med Australias statsminister Scott Morrison. Den franske presidenten er imidlertid villig til det «hvis det forberedes på en seriøs måte».

Hellas-avtale

Macrons pressekonferanse tirsdag fant sted i forbindelse med signeringen av en forsvarsavtale med Hellas.

Landet skal kjøpe tre fregatter fra Frankrike som ledd i et styrket «strategisk partnerskap», ifølge presidenten.

Avtalen ble undertegnet av Macron og den greske statsministeren Kyriakos Mitsotakis i Elyséepalasset i Paris tirsdag.

– Debatten om europeisk, strategisk autonomi har begynt å få reelt innhold, sa Mitsotakis.

EU skal neste år ha et toppmøte om forsvar. I første halvdel av 2022 tar også Frankrike over det roterende formannskapet i unionen.

Macron har også tidligere tatt til orde for at Europa i økende grad må stå på egne bein i forsvarssammenheng.