ESB-sjef Christine Lagarde uttalte seg under et forum for sentralbankene tirsdag.

– Den store utfordringen er å sikre at vi ikke overreagerer på forbigående problemer i forsyningskjedene, sa Lagarde, med henvisning til de omfattende ringvirkningene av pandemien.

Hun konstaterte at knapphet på råvarer og sentrale komponenter som halvledere har bidratt til prisveksten.

– Men dette har ingen innvirkning på mellomlang sikt, sa hun.