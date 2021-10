Paris anklager de tidligere franske koloniene for ikke å gjøre nok for å ta imot hjemsending av migranter som tok seg ulovlig til Frankrike.

– Det er en drastisk beslutning, men den er nødvendig fordi disse landene nekter å hente tilbake statsborgere som vi ikke ønsker eller ikke kan ha i Frankrike, sier regjeringens talsmann Gabriel Attal til radiostasjonen Europe 1.

President Emmanuel Macron tok beslutningen for en måned siden etter at et diplomatisk fremstøt overfor de tre nordafrikanske landene ikke førte fram, ifølge stasjonen.

– Det var dialog, det var trusler. I dag iverksetter vi truslene. Vi håper at svaret vil bli mer samarbeid med Frankrike, slik at vi kan anvende immigrasjonsreglene våre, sier Attal.

Macron har beordret at antall visum som utstedes til Algerie og Marokko, blir halvert fra 2020-nivået, og at det blir redusert med en tredel for Tunisia.