Sør-Korea: Nord-Korea gjennomførte rakettest

Sørkoreanske soldater patruljerer grensa mot Nord-Korea. Sør-Korea sier naboene i nord har avfyrt et prosjektil. Ifølge det japanske forsvaret er det trolig snakk om et ballistisk missil. Nesten samtidig som meldingene om prosjektilet kom, sa Nord-Korea i FN at landet har rett til å teste våpen. Foto: Ahn Young-joon / AP / NTB Foto: NTB