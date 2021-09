Jordobservasjonssatellitten Landsat 9 er skutt opp

Satellitten, som Nasa og U.S. Geological Survery står bak, skal fungere sammen med forgjengeren, Landsat 8.

Landsat 9 ble skutt ut fra Vandenberg Air Force Base i California. Den skal ta over banen til Landsat 7, som avvikles.

Landsat-satellittene har blitt brukt til observasjoner siden helt tilbake til 1972. De viser alt fra endringer i urban bebyggelse til isbreers bevegelser.

Innenriksminister Deb Haaland, som dro til Vandenberg for å se oppskytingen, sa at programmet er viktig for å forstå og møte klimaendringene.

– Bilder som de Landsat 9 bringer tilbake til oss, hjelper oss med hvordan vi kan møte klimaendringer og forsikre oss om at vi tar de best mulige beslutningene, sa hun.