Kommunistpartiet i Russland krever kansellering av elektroniske stemmer

Kandidaten Mikhail Lobanov krever at stemmer avgitt elektronisk i hans valgkrets i Moskva blir kansellert, ifølge nyhetsbyrået Interfax.

Kommunistpartiets leder Gennadij Ziuganov har tidligere kunngjort at alle de 15 Moskva-kandidatene har planer om søksmål.

Det Putin-vennlige partiet Forent Russland fikk ifølge det offisielle resultatet 49,8 prosent av stemmene, mens Kommunistpartiet endte på 18,9 prosent.

For første gang kunne folk stemme over internett. Det har regnet anklager om valgfusk etter at resultatene fra de elektroniske stemmene ble telt opp sent og favoriserte Forent Russland.