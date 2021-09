To transkvinner valgt inn i nasjonalforsamlingen i Tyskland

Det dreier seg om 44 år gamle Tessa Ganserer og 27 år gamle Nyke Slawik, melder Reuters.

– Det er en historisk seier for De grønne, men også for bevegelsen for frigjørelse av transpersoner og for hele queer-miljøet, sier Ganserer.

– Vanvittig! Jeg kan fortsatt ikke helt tro det, men etter dette historiske resultatet blir jeg helt sikkert en del av Forbundsdagen, uttaler Slawik.

De to har sikret plasser i nasjonalforsamlingen etter at Ganserer stilte opp i delstaten Bayern og Slawik i Nordrhein-Westfalen.