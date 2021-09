Barn født i 2020 vil i gjennomsnitt vil bli rammet av mer enn dobbelt så mye tørke og flom sammenlignet med dem som ble født i 1960, ifølge Redd Barna- rapporten , som baserer seg på en ny analyse fra forskere ved Vrije Universiteit i Brussel.

I tillegg vil dagens unge i snitt oppleve dobbelt så mange skogbranner som besteforeldregenerasjonen, som følge av klimaendringer og mer ekstremvær.

– Skremmende

Beregningene forutsetter at den globale oppvarmingen fører til en temperaturøkning på mellom 2,6 og 3,1 grader, ifølge rapporten «Born into the climate crisis, why we must act now to secure children’s rights», som bygger på data i en studie som er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Science.

FNs generalsekretær António Guterres advarte nylig om at verden er på vei mot en oppvarming på 2,7 prosent dersom utslippene ikke reduseres i henhold til Parisavtalen.

– Beregningene i rapporten er de første av sitt slag. Nå ser vi faktisk hva slags verden barn som vokser opp i dag vil arve om vi ikke endrer kurs, og funnene er skremmende, sier generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna.

(Saken fortsetter under bildet)

Dagens ettåringer kommer i snitt oppleve dobbelt så mange skogbranner som besteforeldregenerasjonen, som følge av klimaendringer og mer ekstremvær, ifølge rapporten. Bildet er fra en skogbrann langs Parana-elvedeltaet nær San Nicolas i Argentina i slutten av august. Foto: Victor R. Caivano / AP

– Barnerettighetskrise

Fremtidsutsiktene er dystrest for særlig barn i lav- og mellominntektsland. Beregningene i Redd Barnas rapport viser at nyfødte barn i Midtøsten og Nord-Afrika står i fare for å oppleve fire og en halv ganger så stor svikt i avlingene i løpet av livet enn det besteforeldrene deres har gjort.

Utviklingen kan få dramatiske konsekvenser, mener Redd Barna.

– Økt mangel på mat og rent vann vil trolig gjøre millioner av barn ekstremt sårbare for dødelige sykdommer og underernæring. Mer ødeleggende ekstremvær vil også bidra til at millioner av barn kan havne i langvarig fattigdom, og frata dem tilgang på utdanning og helsehjelp. Klimakrisen er derfor en alvorlig barnerettighetskrise, sier Lange.

Fortsatt håp

Til tross for nedslående prognoser, er det fortsatt mulig å snu utviklingen, ifølge organisasjonen. Beregningene fra forskerne viser at ekstreme værfenomener kan reduseres kraftig dersom den globale oppvarmingen begrenses til 1,5 grader, som er målet i Parisavtalen.

– Dataene viser at det fortsatt er mulig å begrense klimakrisen, men da må verdens ledere ta umiddelbare grep for å endre kursen, sier Lange.

Hun mener den påtroppende regjeringen i Norge må sette målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader som førende for all norsk politikk.

– Dette innebærer også at norske myndigheter må utarbeide en plan for å trappe ned og avslutte olje- og gassvirksomheten samtidig som at staten bidrar til en rettferdig omstilling, sier generalsekretæren.

Klimatoppmøte

I november avholdes FNs klimatoppmøte COP26 i Glasgow i Skottland. Lange har en klar oppfordring til norske myndigheter i forkant av møtet.

– Vi håper den nye regjeringen vil styrke klimafinansieringen betraktelig, og bidra til at særlig små lokalsamfunn og fattige land blir bedre rustet til å tilpasse seg og forebygge ødeleggelser som følge av klimaendringer, sier Lange.

– Svikter politikerne i klimakampen, svikter de barna som vokser opp i dag. Det er barnas framtid som nå står på spill, legger hun til.