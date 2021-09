Skjelvet rammet den greske øya tidlig mandag formiddag og hadde en styrke på rundt 6.

TV-bilder viser at mange mennesker flyktet ut på gaten, og øyenvitner melder om skader på en rekke bygninger. I flere landsbyer nær episenteret raste gamle steinhus sammen, og i storbyen Heraklion ble alle barn evakuert fra skolene.

– Det var sterkt og varte lenge, sa ordfører Vassilis Lambrinos i Heraklion til gresk TV.

Området ble også rammet av minst ni etterskjelv, hvorav det sterkeste hadde en styrke på rundt 4,6.

Ni skadd

I tillegg til at en mann har mistet livet, er ni personer skadd, ifølge lokale myndigheter.

Det europeiske seismologiske senteret EMSC angir styrken til 6,0, mens Atens geodynamiske institutt har målt styrken til 5,8. Flere etterskjelv, hvorav det sterkeste med en styrke på rundt 4,5, har også rammet øya.

Episenteret ligger cirka 2 mil sør for øyas største by Heraklion og 7 kilometer nord for landsbyen Thrapsano.

Det første skjelvet, som inntraff klokka 9.20 lokal tid, kunne kjennes på hele øya og også på andre greske øyer, som Santorini.

Beboere i eldre bygninger bes holde seg utendørs

– Dette er ikke en hendelse som kommer uvarslet. Vi har sett aktivitet i denne regionen i flere måneder. Dette var et sterkt jordskjelv, det var ikke under sjøen, men under land, og det rammet befolkede områder, sier seismologen Gerasimos Papadopoulos til den greske rikskringkastingen ERT.

Seismologen Efthimios Lekkas advarer om at de som bor i eldre bygninger, særlig med byggeår før 1970, bør holde seg utendørs en stund til.

– Ett etterskjelv kan føre til at hele bygget raser sammen, sier han.

Bygninger fra etter 1985 er bygd etter spesifikasjoner som gjør at de kan motstå et jordskjelv.