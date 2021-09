Mann pågrepet etter at barneskolelærer ble drept i London

Drapet på Nessa har vakt mye oppsikt i Storbritannia og igjen satt i gang en debatt om kvinners sikkerhet.

Nessa var fredag 17. september på vei fra hjemmet sitt for å møte en venn på en pub omtrent fem minutter unna. Dagen etter ble hun funnet død i Kidbrooke, sørøst i London.

Politiet tror hun ble angrepet på den fem minutter lange turen gjennom en park.

Over en uke senere har altså politiet pågrepet en 38 år gammel mann sør i England, melder politiet søndag. De har tidligere anholdt og frigjort to menn under etterforskningen, men kaller den seneste pågripelsen for en «betydelig utvikling» i saken.

– En vond drøm vi ikke klarer våkne fra

Fredag samlet flere hundre seg til en minnemarkering for Nessa, hvor de krevde en slutt på vold mot kvinner i Storbritannia.

– Det føles som om vi står fast i en vond drøm vi ikke klarer våkne fra. Vi har ikke ord. Ingen familie burde gå gjennom det vi går gjennom nå, sa Nessas søster, Jebina Yasmin Islam, under markeringen.

Drapet på Nessa skjedde seks måneder etter at 33 år gamle Sarah Everard ble voldtatt og drept sør i London. Everard-saken sjokkerte Storbritannia, og tusenvis tok da til gatene for å kreve bedre sikkerhet for kvinner.