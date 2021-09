Stemmelokalene har åpnet i Tyskland

Sosialdemokratene (SPD) har ligget best an på meningsmålingene i forkant av valget, og deres statsministerkandidat Olaf Scholz ser ut til å ta over jobben til Merkel – men ledelsen hans er knapp.

Arvtakeren i Merkels eget parti CDU/CSU, Armin Laschet, har vært bak Scholz på meningsmålingene lenge, men har den siste tiden hentet seg inn. Det gjør at utfallet av valget søndag er det mest uforutsigbare på mange år.

Stemmelokalene stenger klokken 18. Det er ventet at valgresultatet vil være klart en gang i løpet av natt til mandag.