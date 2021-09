Desinformasjon og forvirring sender haitiere til Texas-grensen

I midten av september ble verden rystet av bilder av ridende grensevakter med det som minner om en pisk ved Del Rio langs grensa mellom USA og Mexico, der tusenvis av migranter har samlet seg. Mange av dem er fra Haiti, men har bodd utenfor landet andre steder i Latin-Amerika før de ankom grensen.

Rundt 15.000 migranter som har samlet seg i en midlertidig leir under en bro ved Del Rio, ifølge National Border Patrol Council, en fagforening for grensebetjentene.

Intervjuer med migranter, advokater og menneskerettighetsforkjempere antyder at mange haitiere har dukket opp i Texas delvis som følge av forvirring over Biden-regjeringens politikk, skriver nyhetsbyrået AP. Nylig ga myndighetene beskyttelse til over 100.000 haitiere som oppholder seg i USA.

Bekymret

USAs innenriksminister Alejandro Mayorkas har sagt at de midlertidige beskyttelsene er begrenset til personer som har oppholdt seg i USA før 29. juli. Det forbeholdet har mange ikke fått med seg, noe som har gjort at mange haitiere i utlandet har trodd at også de kunne få beskyttelse.

Mayorkas sier han er bekymret over at folk legger på flukt basert på desinformasjon om at grensen er åpen.

– Jeg vil gjøre det klart at dette ikke er måten å komme seg til USA på, sier han.

I alt 600 ansatte underlagt sikkerhetsdepartementet, inkludert personell fra kystvakten, er sendt til Del Rio, en by med om lag 35.000 innbyggere vest for San Antonio.

USA har satt opp flere flygninger med migranter tilbake til Port-au-Prince. Flere hundre ble fløyet per dag tidligere i uken, og amerikanske myndigheter vil øke takten og kapasiteten på flygningene til Haiti og andre land i området.

Sosiale medier viktig

Sosiale medier som Facebook, YouTube og chattetjenester som WhatsApp blir også sett på som en årsak til at mange har funnet veien til grensen mellom USA og Texas.

Mange benytter seg av tjenestene for å kartlegge de letteste måtene å på vellykket vis klare å fullføre den farlige veien til USA.

Det har blitt spredd informasjon om at den mexicanske byen Ciudad Acuña, som ligger ved Del Rio i Texas i USA, er stedet å dra. Byen har blitt spart for en del av volden som preger grenseområdene, og i sosiale medier har flere menneskesmuglere spredd informasjon om landsbyen, ifølge rettighetsgrupper.

Haitiere begynte å krysse grensen ved Ciudad Acuña tidligere i år, men etter august har tallene eksplodert.

Fikk hjelp gjennom WhatsApp

En 32 år gammel haitisk kvinne som nyhetsbyrået AP har snakket med, kom seg til Del Rio etter at fetteren hennes sendte henne talemeldinger på WhatsApp. Hun hadde bodd i Chile de siste fire årene.

– Vent i Mexico til dette er over. De kommer til å plukke deg opp under broen. Etter det gir de meg kontakten for å komme seg til Miami, blir det sagt i talemeldingen, som AP har blitt vist.

Mange av haitianerne la på flukt etter det katastrofale jordskjelvet i 2010, til de den gangen blomstrende økonomiene i Brasil og Chile.

Hjelp av broren

Den haitiske migranten Fabricio Jean, som har kommet seg til Texas helt fra Chile, har kommet seg dit ved hjelp av instruksjoner gjennom WhatsApp han fikk tilsendt gjennom broren sin.

Han fikk tilsendt penger av broren, som også varslet ham om områder med stort nærvær av mexicanske migrasjonsmyndigheter.

– Du trenger rundt 20.000 peso for bussene. Du må ta den bussen til det stedet og så ta en annen buss, gjenforteller Jean, som snakker med nyhetsbyrået AP etter å ha nådd grensen ved Del Rio. 20.000 peso tilsvarer i underkant av 10.000 norske kroner.

Alvorlig situasjon

Den politiske situasjonen i Haiti, et av de fattigste landene i Karibia, var allerede ustabil da president Jovenel Moïse ble drept i begynnelsen av juli.

Den drepte presidenten hadde ikke engang blitt gravlagt før det oppsto en maktkamp mellom den utnevnte statsministeren Ariel Henry og fungerende president Claude Joseph.

Den overhengende usikkerheten gjør at utsiktene for økonomisk bedring er dårlig, og et kraftig jordskjelv en måned etter det politiske drapet har ført til at tusenvis er avhengige av nødhjelp. I marginaliserte områder rundt hovedstaden Port-au-Prince har tungt bevæpnede kriminelle grupper kontrollen.