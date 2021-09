Folkeavstemning i Sveits om likekjønnet ekteskap

Det skjer etter at motstandere av lovendringen klarte å sikre en folkeavstemning over regjeringens plan for ekteskap for alle.

Meningsmålinger viser bred oppslutning om lovendringen, som også vil likestille Sveits med de fleste andre land i Vest-Europa.

Ifølge den siste målingen støtter 53 prosent av innbyggerne legaliseringen av likekjønnet ekteskap, mens 27 er motstandere.

Valglokalene holder åpent til midt på dagen, og resultatet er ventet i timene som følger.