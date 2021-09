Lavrov: Mali har kontaktet russiske leiesoldater

– De kontaktet et privat, militært selskap fra Russland, sa Lavrov på en pressekonferanse på sidelinjen av FNs hovedforsamling i New York.

Bekreftelsen strider mot Malis regjerings avvisning av påstandene forrige uke. Lavrov nevnte ikke selskapet ved navn, og han understreket at russiske myndigheter ikke var involvert. Han koblet hendelsen til at Frankrike reduserer sitt militære nærvær i Mali.

Europeiske land har advart maliske myndigheter på sidelinjen av FNs høynivåuke mot å hyre omstridte Wagner-gruppen.

Meldinger om at leiesoldater fra det russiske selskapet kunne være på vei til Mali førte til bekymring blant vestlige land på grunn av EUs fredsbevarende styrke i landet.

For en uke siden avviste Malis myndigheter, som tok makten i et militærkupp, at landet vurderte å hyre leiesoldater fra Wagner-gruppen for å opprettholde sikkerheten i det ustabile vestafrikanske landet.

Væpnede grupper med bånd til al-Qaida og Den islamske stat (IS) kontrollerer i dag store områder i Mali og har drept tusenvis og drevet hundretusener på flukt.

Wagner-gruppen har tette bånd til det russiske forsvarsdepartementet og russisk etterretning, og den antatte lederen av selskapet knyttes også til president Vladimir Putin.