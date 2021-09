Mot flertall for Islands koalisjonsregjering

Regjeringen består i dag av Selvstendighetspartiet, De venstregrønne og Fremskrittspartiet. Partiene har sikret seg 38 av 63 seter i nasjonalforsamlingen Alltinget når en tredel av stemmene er talt opp.

Statsminister Katrin Jakobsdottir fra De venstregrønne har tapt stemmer til sine regjeringspartnere, og det gjenstår å se om de tre partiene fortsetter samarbeidet også etter valget, og om Jakobsdottir fortsetter som statsminister.

– Vi må se hvordan regjeringspartiene gjør det samlet og hvordan vi gjør det, sa Jakobsdottir til nyhetsbyrået AFP samtidig som foreløpige resultater viste at hennes parti taper ett av de elleve mandatene det vant i 2017.

Det endelige resultatet ventes først søndag morgen.

Så mange som ni partier var ventet å kunne få plass i Alltinget, noe stykker opp det politiske landskapet enda mer enn før. Det gjør det også vanskelig å forutse hvilke partier som kan komme til å danne en koalisjon.

– Jeg vet at resultatene gjør det komplisert og at det kommer til å bli komplisert å danne en ny regjering, sier Jakobsdottir.

Foreløpig har sju partier kapret seter i nasjonalforsamlingen, melder RUV. Det liberale Senterpartiet, som gjorde et godt valg for fire år siden, er for tiden ute.