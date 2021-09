Utleveringshøring for Carles Puigdemont i oktober

Puigdemont ble torsdag pågrepet på den italienske øya, der han var for å delta på et kulturarrangement. Lørdag opplyste han at han reiser tilbake til Brussel, der han bor i eksil, men han må om en ukes tid møte foran en sardinsk domstol.

Puigdemont prøver å unngå utlevering til Spania, der han er anklaget for oppvigleri, opprør og misbruk av offentlige midler i forbindelse med det mislykkede forsøket på å løsrive Catalonia fra Spania i 2017.

Spania har utstedt arrestordre på ham og krever å få ham utlevert, men en dommer på Sardinia besluttet fredag å løslate Puigdemont uten reiserestriksjoner.

Puigdemonts advokat Gonzalo Boye sier til den spanske avisen La Vanguardia at Puigdemont ikke utgjør noen risiko og at «denne rettssaken er død».

Puigdemont og to av hans ministre ble valgt inn i EU-parlamentet i 2019 og fikk dermed parlamentarisk immunitet. 8. mars i år stemte parlamentet for å oppheve denne, og EU-domstolen avslo hans anmodning om juridisk beskyttelse. En endelig avgjørelse i saken er ventet snart.

Domstolen gjorde det imidlertid klart i sin siste avgjørelse at Puigdemont ikke burde bli pågrepet eller utlevert før den juridiske tvisten om hans immunitet er endelig løst.