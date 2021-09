Bolsonaros sønn smittet av coronaviruset

37 år gamle Bolsonaro, som er medlem av nasjonalforsamlingen, sier på Twitter at han føler seg bra. At han er smittet, mener han er et argument mot vaksinepass siden han har fått første dose.

Brasils helseminister Marcelo Queiroga testet positivt mens han fortsatt var i New York og sitter i karantene på et hotell i byen, mens ytterligere en diplomat testet positivt etter å ha kommet hjem.

Har nektet å vaksinere seg – dropper munnbind



President Bolsonaro, som selv har hatt covid-19, var sterkt kritisk til smittevernreglene som gjaldt i FN i New York. Han har nektet å vaksinere seg og ble flere ganger sett uten munnbind under besøket.

Selv om det var påbudt for alle som kom til FN, å være vaksinert, sa FNs generalsekretær António Guterres at han ikke hadde myndighet til å avvise uvaksinerte statsoverhoder.

Bolsonaro, som fortsatt mener at covid-19 bare er en lettere influensa, har gått imot munnbind og nedstengninger og avvist tilbud om vaksinering av befolkningen, trass i at nesten 600.000 mennesker hittil har dødd av viruset i Brasil.