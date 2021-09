Krav om vaksinepass innføres i Nederland

Tiltaket innføres samtidig som en rekke andre tiltak avvikles på grunn av lavere smitte og høye vaksinerater. Blant annet oppheves regelen om å holde halvannen meters avstand.

Selv om restauranter, barer, kafeer, stadioner og teatre nå kan operere for full kapasitet, må alle over 13 år legge fram bevis for at de er vaksinert, har hatt covid-sykdom eller har testet negativt.

Den nye regelen vekker imidlertid motstand. Noen restauranteiere sier de ikke vil sjekke vaksinepass, begrunnet i mangel på ansatte, og en gruppe vaksinemotstandere har varslet protest i Haag lørdag.

Ifølge målingene mener en tredel av nederlenderne er tiltakene begrenser deres frihet, mens en tredel støtter dem.