Island velger ny nasjonalforsamling

De første resultatene er ventet kort tid etter at valglokalene stenger klokken 22, mens det endelige resultatet er forventet søndag morgen.

Alltinget har 63 seter, og det kreves dermed minst 32 mandater for å ha flertall. Eksperter regner med et tett løp og tror den neste regjeringen kommer til å bestå av en koalisjon bestående av fire til fem partier fra sentrum-venstre.

Landet med 360.000 innbyggere har vært styrt av statsminister Katrín Jakobsdóttir de siste fire årene. 45-åringen er populær, men partiet De venstregrønne har mistet oppslutning som følge av at hun dannet en uvanlig koalisjon etter valget i 2017.

Jevnt før valgdagen

Regjeringen består i dag av Selvstendighetspartiet, De venstregrønne og Fremskrittspartiet. Partiene kan til dels sammenlignes med henholdsvis Høyre, SV og Senterpartiet i Norge.

En meningsmåling foran dagens valg viser at de tre regjeringspartiene kun er ett mandat unna flertall sammen i Alltinget.

Hele ni partier ligger an til å dele på de 63 mandatene i Alltinget. Også det liberale Senterpartiet, nykommerne i Sosialistpartiet og populistene i Folkepartiet ligger an til å passere sperregrensa på 5 prosent.

Populær statsminister

Jakobsdóttir er fortsatt den mest populære statsministerkandidaten, ifølge statskringkasteren RÚV. Hele 36 prosent vil at hun skal fortsette som statsminister, tross at partiet hennes går tilbake.

– Hun er en veldig populær statsminister, selv hos folk som ikke stemmer på hennes parti, sier statsviter Eva Heida Önnudóttir ved universitetet i Reykjavik til nyhetsbyrået DPA.

Takket være Islands avsidesliggende plassering klarte øya seg langt bedre i koronapandemien enn andre land i Europa. Helse var like fullt et viktig tema i valgkampen, over ett år siden pandemien ble erklært, sammen med klimaendring og miljø.