Prins Andrew aksepterer at han er saksøkt for seksuelle overgrep

Andrew har hevdet at søksmålet ikke ble forkynt for ham på korrekt vis, da det levert til prinsens hjem i Windsor i England 27. august. Det ble deretter overlevert til hans advokat i USA i starten av denne uken.

Prinsens advokat og anklager Virginia Guiffre har nå blitt enige om at varselet trådte i kraft fra 21. september, ifølge rettspapirer i New York. Dronning Elizabeths andre sønn har frist fram til 29. oktober for å svare på søksmålet.

Tidligere i september lyktes Guiffre, som i dag 38 år, å få en domstol i England og Wales til å formelt kontakte prisen angående saken i New York. Søksmålet gjelder forhold 20 år tilbake i tid, da Guiffre var 17 år og mindreårig i henhold til amerikansk lov.

Giuffre sier hun ble «lånt ut» til prinsen for sex av den amerikanske finansmannen Jeffrey Epstein, som var en god venn av prinsen, og som begikk selvmord i et fengsel i New York i 2019 mens han ventet på å bli stilt for retten for menneskehandel og overgrep mot mindreårige.

Hun sier hun ble utnyttet av prinsen både i Epsteins millionbolig på Manhattan, på hans private øy i Karibia og hjemme hos Epsteins venninne Ghislaine Maxwell i London. Maxwell sitter varetektsfengslet, også hun tiltalt for menneskehandel.

Den 61 år gamle prinsen har nektet for at han hadde et seksuelt forhold til Giuffre. Til BBC sa han i november 2019 at han ikke husker å ha møtt henne, trass i at det fins bilder av de to sammen.