Ifølge World population review’s tall fra 2021 topper Nederland listen over høyeste gjennomsnittshøyde for både menn og kvinner. Mennene snitter på 183,78 centimeter og kvinnene 170,36. Én av fem nederlandske menn er over 1,90.

Men nederlenderne har ikke alltid vært så høye. Fra 1930 til 1980 økte menns gjennomsnittshøyde i Nederland med 8,3 centimeter fra 175,6 til 183,9. Kvinner hadde også en økning og steg fra 165,4 til 170,7.

Det er flere teorier om hvorfor nederlenderne skjøt i været i løpet av disse årene. Noen handler om endring i kosthold, mens andre tar utgangspunkt i at høye menn fikk flest barn. Høye nederlandske kvinner skal også ha reprodusert seg mer enn kvinner i andre land, ifølge The Guardian.

Men de siste 40 årene har det skjedd noe. Ifølge en undersøkelse av 719.000 menn og kvinner mellom 19 og 60 år har Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kommet frem til at nederlandske menn som er født i 2001 i gjennomsnitt er én centimeter kortere enn dem som ble født i 1980. For kvinner er differansen 1,4 centimeter.

Relatert til økt innvandring

Ifølge CBS er nedgangen delvis relatert til økt innvandring av nye befolkningsgrupper – som er kortere enn den gjennomsnittlige nederlenderen – og barna som er født fra disse populasjonene i Nederland.

Likevel viser CBS-undersøkelsen at veksten også har stagnert i de generasjonene der begge foreldrene ble født i Nederland, og også i generasjonene der alle fire besteforeldrene var innfødte hollendere.

Finanskrisen?

Doktor Gert Stulp ved Universitetet i Groningen har ifølge The Guardian uttalt at han er interessert i å undersøke om finanskrisen i 2007 kan ha hatt innvirkning på nederlendernes høyde.

– Kanskje dette gjorde at noen barn vokste opp i fattigere omgivelser enn tidligere, eller kanskje ulikheten i barns oppvekst har steget. Vi vet at ulikhet påvirker gjennomsnittlig høyde da fattigere omgivelser i barndommen leder til mindre vekst.

Diett kan ha betydning

Stulp har også fundert på om en endring i kosthold kan være svaret på gåten. I USA har man sett at en økning i inntak av usunn «fast food» kan være en faktor.

Et eldre studie har foreslått at en plantebasert diett kan ha noe å si for nederlendernes krymping, men Stulp mener dette også er spekulativt, ettersom det ikke finnes noe som kan bevise dette.

Gjennomsnittshøyden til norske menn plasserer Norge på en 17. plass på World population reviews oversikt over de høyete befolkningene i verden, mens damene ligger på 24. plass.

Her kan du se hele oversikten.