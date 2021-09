Taliban: Vil gjenoppta praksis med henrettelser og amputasjoner

Mulla Nooruddin Turabi advarer i et intervju med nyhetsbyrået AP verden mot å blande seg inn i Afghanistans nye regler for straffepraksis.

– Ingen skal fortelle oss hvordan våre lover burde være. Vi vil følge islam og lage våre egne lover basert på Koranen, sier Turabi i intervjuet.

Han var justisminister da Taliban-bevegelsen hadde makten i Afghanistan fram til USAs invasjon i 2001. I dag har han ansvar for fengslene.

Sist Taliban hadde makten, fra 1996 til 2001, var brutal fysisk straff som steining og amputasjon av hender, samt offentlige henrettelser, hverdagskost. Rettssaker og domfellelser var sjelden offentlige.

Turabi understreker at denne gangen vil dommerne, også kvinner, dømme saker, men at grunnlaget for Afghanistans lover vil være Koranen. Han sier at de samme straffene som sist, vil gjelde.

– Å hogge av hender er nødvendig for sikkerheten, sier han, og legger til at regjeringen nå ser på om man skal utføre avstraffelser i offentlighet. Gjør de det, vil de trolig også la folk få filme det på mobilene sine, for det kan gi en avskrekkende effekt, mener han.

I intervjuet med AP snakket han med en kvinnelig journalist.

– Vi har endret oss fra fortiden, sa han.