Thunberg samler klimastreikende tyskere før valget

Siste innspurt blir nå gjort i forkant av søndagens valgdag. Miljøbevegelsen «Fridays for Future» planlegger flere hundre demonstrasjoner i landet fredag, og Thunberg skal holde appell utenfor Riksdagsbygningen i Berlin.

De sier de føler seg sviktet av politikerne som ikke har tatt klimakrisen på alvor.

Tyskerne er mest opptatt av klima, ifølge meningsmålingene. Likevel har ikke temaet vært mye diskutert i valgkampen. Det til tross for flomkatastrofen vest i landet i sommer

Partileder for De grønne, Annalena Baerbock, sier til avisa Die Welt at hun håper fredagens demonstrasjoner vil gi partiet hennes vind i seilene før søndag.

– Neste regjering må være en klima-regjering. Det vil bare gå med et sterkt grønt parti, sier hun til avisa.

Men «Fridays for Future» sier at selv De grønnes offisielle partiprogram ikke holder mål for å stanse temperaturøkningen på 1,5 grader Celsius.

Valget i Tyskland på søndag ventes å bli uvanlig jevnt og spennende, og Angela Merkels CDU risikerer å miste plassen i regjeringskontorene etter 16 år ved makten. De grønne lå lenge høyt på meningsmålingene, men ventes nå å ende på tredjeplass, og spille en viktig rolle i en koalisjonsregjering.

Til sammen skal det holdes over 1.000 klimademonstrasjoner under Fridays for Future-banneret rundt om i verden. Blant annet har klimademonstranter sperret fergeterminaler langs Den engelske kanal.