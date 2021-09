Britisk turistboom gir nytt liv til feriebyen Blackpool

Dyre koronatester, krav om vaksinepass, karantene og britiske myndigheters stadig endrede liste over hvilke land man får lov til å besøke, har gjort utenlandske reiser mindre attraktive og mindre tilgjengelige for britiske ferierende.

Samtidig har oppheving av britiske koronarestriksjoner slått positivt ut for øyrikets egen innenlandske turistnæring.

Engelske feriesteder har den siste tiden opplevd turistboom – steder som i gamle dager var favorittreisemål, inntil billige pakkereiser utenlands til varmere og mer solrike steder ble tilgjengelig.

Forfall

Blackpool, som ligger nordvest i England ved Irskesjøen, nær både Liverpool og Manchester, er eksempelet på den typiske britiske strandbyen som har gått fra å være et populært feriested, til nærmest å forfalle og bli glemt.

Etter inntoget av jernbanen, ble byen Storbritannias fremste reisemål for masseturisme på 1800- og 1900-tallet blant byfolk som ville slippe unna smog for å nyte sjøluft og billig underholdning.

Men billige flyreiser og pakketurer fra 1960-tallet lokket briter til utlandet i stedet. Siden har det gått nedover med Blackpool. I 2008 hadde byen 40 prosent færre hotellsenger enn i 1987.

Byen som tidligere var synonymt med fritid og fornøyelse, ble et uttrykk for forfall og fattigdom.

En statlig studie i 2019 slo fast at Blackpool hadde åtte av Englands ti fattigste nabolag.

Byens historiske avhengighet av turisme og gjestfrihet betød at koronapandemien var et knusende slag mot byens økonomi og sårbare sosiale grupper.

Tilbake på kartet

Men Blackpool og andre strandbyer har opplevd enorm pågang fra innenlandske tilreisende etter at britiske myndigheter har åpnet opp koronarestriksjonene.

Tidligere denne måneden sto turister i trengsel på strandpromenaden for å nyte lysfestivalen på kveldstid, det berømte 158 meter høye viktorianske tårnet, byens moloer, fornøyelsespark, strand og spillehaller.

23 år gamle Owen Wells valgte å ha utdrikningslag i Blackpool i stedet for spanske Magaluf.

– Covid har gjort det vanskelig. Mange av vennene mine er ikke vaksinert. Det er her vi kan dra og hvor vi ikke trenger å tilbringe to uker i karantene etterpå, sier han.

En annen tilreisende, 55 år gamle Michelle Potter, har pleid å dra til Spania, Tyrkia og Kypros. Men i år tok hun med seg den ni år gamle datteren til Blackpool i stedet.

– Jeg ville ikke plages med styret som følger med å dra til utlandet og overholde koronarestriksjoner. Storbritannia er like bra, sier hun.

Hektisk sommer

Undersøkelser fra det britiske turistrådet har tegnet et bilde av at innenlandske ferierende har foretrukket å dra til tradisjonelle kystbyer denne sommeren.

Tog- og busselskaper har registrert stor etterspørsel til andre tradisjonelle reisemål som Brighton og Bournemouth på Englands sørkyst, og Scarborough i nord.

Den 37 år gamle restauranteieren Alex Lonorgan i Blackpool har opplevd to hektiske somre på rad etter at store deler av verden ble nedstengt fra mars i fjor.

– Det er utrolig at så mange familier har gjort noe annet ved å tilbringe ferie i Storbritannia. Blackpool kommer til å være tilbake på alles kart, sier han.

Store forventninger

Blackpools bystyreleder Lynn Williams sier det er blitt gjennomført nylige fornyelsesprosjekter for å tiltrekke private investorer, samt britiske turister som ellers vanligvis ville ha dratt til utlandet.

– Blackpool har endret seg fra tiden da folk kom hit som barn, og fra hvordan byen er blitt fremstilt. Men det vi ikke vil endre på er at vi er et badested med åpne armer, sier hun.

Vaksinasjon gjør at pandemien bremses i Europa og Nord-Amerika, og dermed legger til rette for internasjonalt reiseliv igjen. Det betyr at gjenopplivingen av britiske badebyer kan være en kortvarig glede.

Men Williams mener at Blackpools oppblomstring kommer til å være bærekraftig, ved at briter gjenoppdager hjemlige attraksjoner i større grad.

– De tre moloene og tårnet er noen ingen andre har. Det er et fantastisk syn å se tårnet lyse opp i all sin prakt, sier Williams.

– Mange folk kommer til Blackpool hvert år. Den gruppen tilreisende bare vokser, legger Lonorgan til.

– Det bør gi en dominoeffekt. Den positive siden ved 18 svært vanskelige måneder i Blackpool er at folk ser hvor bra byen er. Måtte det vare lenge, sier Lonorgan.