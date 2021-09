Børsoppgang i Asia, men fortsatt spenning knyttet til Evergrande

Ved lunsjtider hadde Nikkei-indeksen steget med 1,9 prosent, mens den bredere Topix-indeksen var opp nærmere 2 prosent.

Frykten for at den kinesiske eiendomsgiganten Evergrande skal kollapse, har avtatt og ført til økt handlelyst, påpeker Okasan Online Securities i et notat. I tillegg knyttes oppturen til onsdagens rentemelding fra den amerikanske sentralbanken.

I Hongkong var stemningen derimot mer nervøs med tanke på det gjeldstyngede selskapets framtid, og Hang Seng-indeksen var etter en times handel opp 0,4 prosent.

Evergrande-aksjen har falt 3 prosent, etter å ha steget med nesten 18 prosent torsdag. Siden har det ikke kommet noen tegn på at datterselskapet Hengda Real Estate Development har betalt et avdrag på 83,5 millioner dollar som forfalt torsdag.

I Fastlands-Kina var Shanghais komposittindeks uforandret, mens hovedindeksen på Shenzhen, landets nest største børs, steg med 0,8 prosent.