Restene av grizzlybjørnkadaveret ble oppdaget 4. september av en turgåer nær Burgess Pass-stien i nærheten av Field i British Columbia.

Ifølge obduksjonsrapporten var bjørnen påført dødelige skader i nakken og under beina. Skadene kom trolig som et resultat av de kraftige og spisse hornene som fjellgeita bruker til å forsvare seg med.

– At grizzlybjørn angriper fjellgeiter er relativt vanlig. Men dette er det første tilfellet jeg og min kollega noensinne har sett, forteller dyrelivsøkolog David Laskin til The Guardian. Han jobber for Parks Canada.

30 centimeter lange horn



Fjellgeitene i dette fjellområdet kan bli opptil 70 kilo tunge, og de sorte hornene kan bli nærmere 30 centimeter lange.

– En fjellgeits defensive reaksjon vil være å beskytte seg selv ved å bruke de skarpe hornene, konstaterer han.

De storvokste geitene beiter til tider i de samme områdene hvor grizzlybjørnene ferdes. Det er derfor ikke uvanlig med trefninger hvor et av dyra må bøte med livet dersom det blir kamp.

– Bjørner setter seg selv i fare

Som regel går bjørnen seirende ut av striden. Den angriper som regel bakfra ved å bite seg fast i byttets nakke og skulderparti.

Men denne gangen ville fjellgeita det annerledes.

– Bjørner setter seg selv i fare når de angriper store hovdyr som elg og geit. Dette er definitivt en påminnelse om at naturen er full av overraskelser, sier David Laskin til avisen.

Grizzlybjørn er en underart av brunbjørn som lever i Nord-Amerika. Den kan veie opp mot 500 kilo og bli 250 centimeter lang, ifølge Store norske leksikon. På hannene er klørne opptil 15 centimeter lange. Grizzlyen har en kraftig pukkel på ryggen.