Etter at Taliban tok kontrollen i Afghanistan 15. august – og bilder av desperate mennesker som forsøkte å komme seg ut av landet via flyplassen i Kabul gikk verden rundt – har det vært fryktet at det vil komme en bølge av flyktninger fra det krigsherjede landet.

En undersøkelse Norstat har utført på vegne av ABC Nyheter viser at nordmenn flest er uansett åpne for å ta imot flyktninger fra Afghanistan, og gi dem varig opphold.

54 prosent er positive



Et representativt utvalg av 1017 nordmenn har svart på følgende spørsmål:

«I hvilken grad er du enig i følgende påstand? Flyktninger fra Talibans Afghanistan bør få varig opphold i Norge».

22 prosent er helt enige, 32 prosent delvis enige, 20 prosent er usikre, 12 prosent er delvis uenige og 14 prosent er helt uenig.

En majoritet av de spurte (54 prosent) er altså helt eller delvis enige i at afghanske flyktninger bør få varig opphold, mens kun 26 prosent er uenige. Kvinner er litt mer positive til å ta imot flykninger enn menn, men utslagene er små.

Geografisk er holdningen ganske lik i det meste av landet, men i Nord-Norge er de langt mer tilbøyelige til å ville gi afghanske flyktninger varig opphold. Hele 66 prosent er helt eller delvis enig påstanden.

SVs velgere er mest positive (84 prosent) mens Frp-velgerne er mest negative (12 prosent).

Kan komme færre enn ventet



Den fryktede bølgen av flyktninger fra Talibans Afghanistan har foreløpig latt vente på seg, og det er ikke sikkert den kommer, mener flere.



Det pekes spesielt på fire årsaker:

Smuglerrutene fra Afghanistan til Europa er blitt tøffere Pakistan frykter borgerkrig i Afghanistan LES SAKEN

EU har innført prosedyrer som gjør at alle må registrere seg i Hellas før de eventuelt kan fordele til andre EU-land

Norge lenge har hatt en streng praksis overfor afghanske asylsøkere og derfor ikke er særlig populær som destinasjon



I tillegg vil forholdene i Afghanistan være avgjørende. Greier Taliban å få fart på økonomien i landet igjen, og sørge for varig fred, vil færre ønske å flytte.