Det opplyser Stockholm tingrett torsdag ettermiddag. I tillegg til to ukers varetektsfengsling får statsadvokaten tillatelse til å ilegge henne ytterligere restriksjoner.

– Hun er mistenkt for å sammen med andre ha bidratt til at et barn under 15 år ble brukt som barnesoldat, sa statsadvokat Reena Devgun i en pressemelding onsdag.

Torsdag la Devgun til at det så vidt henne bekjent er første gang man prøver saker om barnesoldater i en svensk domstol.

Lovbruddene hun er mistenkt for, skjedde i Syria mellom 2013 og 2016. Ifølge SVT reiste kvinnen til Syria i 2013, og hun vendte tilbake til Sverige i fjor.