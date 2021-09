Aung San Suu Kyis australske rådgiver møtte i retten

Sean Turnell var den første utenlandske statsborgeren som ble pågrepet etter statskuppet 1. februar i år som fjernet Aung San Suu Kyi fra makten.

Han har siden pågripelsen oppholdt seg i et fengsel i Yangon og virket sliten og svak da han møtte i retten i Naypidaw, ifølge advokaten Khin Maung Zaw.

Detaljene rundt siktelsene er foreløpig ikke kjent, men statlige medier har rapport at det er knyttet til at han hadde tilgang på statshemmeligheter og at han hadde prøvd å flykte.