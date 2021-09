Nå lever naboene i frykt, hvor begge hevder at den andre bryter loven.

Det hele startet med at milliardærparet, investoren Bill Gross og den tidligere tennisspilleren Amy Schwartz, installerte en skulptur av glass i hagen sin i California.

Dette fikk naboen Mark Towfiq til å se rødt, som mente at den blå skulpturen blokkerte utsikten fra hans eiendom.

Hevder nabo fjernstyrte musikk utenfra



Etter gjentatte forsøk på å få skulpturen flyttet, hvor Towfiq ikke følte seg hørt, hevder han at naboene begynte å plage ham med vilje.

Ifølge Towfiq spilte ekteparet Gross og Schwartz temasangen til filmen «Gilligan’s Island» fra 1967 om og om igjen, kun for å drive ham til vanvidd, skriver New York Post. Towfiq hevder at naboene ikke var hjemme da musikken ble satt på, og at de trolig fjernstyrte den mens de var ute.

Towfiq klaget skulpturen, nettingen rundt skulpturen og den høye musikken inn til politiet i juni i fjor.

Milliardærene anklager naboen for titting