De tyske Fridemokratene – en joker i Tysklands neste regjering?

Meningsmålingene viser at de store partiene i sentrum-høyre og sentrum-venstre neppe får flertall alene. Ledelsen som de tyske sosialdemokratene (SPD) har hatt over de konservative i CDU/CSU på meningsmålingene, har krympet få dager før valget.

SPD har gjennom valgkampen ligget foran CDU/CSU på meningsmålingene, men nå kan det tyde på at det blir en jevnere kamp mellom de to partiene.

Mye tyder dermed på at Tyskland vil få en trepartskoalisjon etter valget 26. september.

For velgerne blir da et sentral spørsmål hvem av de mindre partiene som ønsker – eller vil bli invitert til – å bli med i en regjeringskoalisjon. Og velgerne spør seg også om hvilken del av deres politikk som da vil være med på å forme Tysklands framtid.

Fridemokratene

Freie Demokratische Partei, Fridemokratene, er et av de mindre partiene som nå på slutten av valgkampen får søkelyset på seg. Men hvem er de?

FDP ble grunnlagt i 1948, og er dermed det eldste av de mindre politiske partiene.

De var representert i Forbundsdagen fram til 2013, da de for første gang falt under sperregrensen på 5 prosent.

I 2017 gjorde de et overbevisende comeback, under ledelse av Christian Lindner. Da fikk de hele 10,7 prosent oppslutning. I år ligger partiet an til enda høyere oppslutning.

Lindner som nå er blitt 42 år, er fortsatt den dominerende skikkelsen i partiet, som teller rundt 73.000 medlemmer.

Mindre statlig inngrep

FDPs viktigste kjennemerke er frihet og individets muligheter. De ønsker mindre statlig inngrep, mindre byråkrati. Partiet er tilhenger av det frie markedet og borgerrettigheter.

Når det gjelder klimaendringer, støtter FDP de målene Tyskland og EU har satt seg, men mener at handel med utslippskvoter er den beste måten å oppnå målene på.

Det går inn for lavere skatter for enkeltpersoner og bedrifter, og større fleksibilitet på arbeidsmarkedet.

Beskyttelse mot overvåking

FDP ønsker et nytt departement for digital omstilling. De vil ha større beskyttelse for enkeltpersoners privatliv – og krever blant annet beskyttelse mot statlig overvåking.

Når det gjelder utenrikspolitikk, mener partiet at Tyskland bør ha et nasjonalt sikkerhetsråd for å håndtere hastesaker og de vil bruke 3 prosent av BNP på forsvar, utvikling og diplomati.

– Vi vil ikke ta ting fra folk, men i stedet gjøre det lettere for millioner av mennesker å oppnå noe, sier Lindner i et intervju med det tyske nyhetsbyrået DPA. Han sier også at FDP ønsker større bevissthet om hvordan velstanden er bygget opp og hvordan staten bruker og fordeler penger.