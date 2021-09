Solberg i FN: Verden står overfor tre kriser

– Vi trenger å minne hverandre på vår kollektive styrke. FN ble født i en krisesituasjon, og fordi kriser har potensial til å øke samholdet og beslutningsevnen, må vi utnytte framdriften som er skapt og handle, oppfordret Solberg i den forhåndsinnspilte talen.

Den norske statsministeren startet med å ta for seg klimakrisen. En overgang til et lavutslippssamfunn vil kreve omfattende endringer, sa Solberg, men hun påpekte samtidig at det også skaper muligheter og sysselsetting og vekst.

– Vi gjør vår del. Norges nye mål er å kutte utslipp med minst 50 prosent, og opp mot 55 prosent, innen 2030.

– Vi vil også fortsette å jobbe sammen med utviklingsland i deres innsats for å oppnå klima-motstandsdyktig og bærekraftig utvikling, la Solberg til.

Solberg: Sterkere sammen

Koronapandemien ble også et naturlig tema i Solbergs tale, og hun understreket at den nok en gang hadde vist at globale problemer trenger globale løsninger.

– Den har også vist hva vi kan oppnå sammen: effektive vaksiner utviklet på rekordtid, men vi må ikke stoppe her, sa Solberg.

– Vi trenger å reformere og styrke det globale helsesystemet for å forhindre, oppdage og svare på framtidige trusler. Og vi trenger at et fullfinansiert Verdens helseorganisasjon (WHO) spiller en sentral og koordinerende rolle, sa hun i Norges hovedinnlegg.

Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er i disse dager i New York for å delta på høynivådelen av FNs hovedforsamling. Men mens Eriksen Søreide blir i New York ut uken, reiste Solberg tilbake til Norge allerede onsdag kveld.

Talen er den siste Solberg holder i FN som statsminister, noe hun gjorde et poeng av da hun understreket viktigheten av fredelige maktskifter og tillit til demokratiet.

Oppfordring til Sikkerhetsrådet

Norge sitter i FNs sikkerhetsråd i perioden 2021 til 2022, og Solberg brukte talen til å komme med en oppfordring til Sikkerhetsrådets 15 medlemsland.

– For å fortsatt være relevant, må Sikkerhetsrådet respondere på trusler mot internasjonal fred og sikkerhet. Det må ikke vike unna utfordrende situasjoner, var meldingen fra Solberg.

Hun sa at FNs fredsoperasjoner spiller en nøkkelrolle i flere deler av verden og at Norge er en sterk tilhenger av generalsekretærens initiativ for å styrke den fredsbevarende styrken.

– Dette inkluderer økonomisk støtte til å forsterke kapasiteten FNs fredsoperasjoner har til å utføre sitt mandat.