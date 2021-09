Avgjørelsen kommer etter uker med intern uenighet innad i FDA. Beslutningen åpner for at personer over 65 år som har fått Pfizer/Biontech-vaksinen, kan få en påfyllingsdose minst seks måneder etter den andre dosen, skriver The New York Times.

FDA godkjente også en ekstra dose med Pfizer/Biontech til voksne som kan bli alvorlig syke av covid-19 eller er utsatt for smitte i jobben.