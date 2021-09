I intervjuet med NRK sier Mujahid, som er Talibans offisielle talsperson og ansikt utad, også at de vil straffeforfølge Taliban-soldater som har utøvd vold mot kvinner og journalister under demonstrasjoner.

Mujahid sier unnskyld for at en vitnemålsseremoni for kvinner ble avbrutt, og Ustad Asif Samin, en av landets mest respekterte intellektuelle, ble avbrutt under en kritisk tale.

– Vi må tåle kritikk. Det som skjedde var leit, og vi ber om unnskyldning. Vi mer enn noen andre er lei oss for det som har skjedd, sier Mujahid til NRK.

Han blir konfrontert med at flere journalister og kvinner er angrepet under demonstrasjoner siden Taliban tok makta.

– Vold mot kvinner er uakseptabelt. Vi har arrestert de skyldige som slo kvinner og journalister. Vi har sagt dette til våre fotsoldater, skjer dette igjen vil det bli straffeforfulgt, sier Mujahid.

Taliban-talsmannen sier også at grupperingen ikke har noe imot at kvinner skal få utdanning, men at dette må skje i henhold til islam og med kvinnelige lærere.