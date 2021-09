Grunt jordskjelv rystet australsk delstat

Skjelvets episenter var nær Mansfield, om lag 200 kilometer nordøst for Melbourne. I Australias nest største by løp folk ut i gatene da skjelvet fikk bygninger til å riste.

Det er meldt om mindre skader på bygninger, melder kringkasteren ABC.

Delstatens beredskaps- og redningsetat VICSES sier styrken på skjelvet var på 6,0 og at det ikke er noen fare for tsunami. Amerikanske US Geological Survey (USGS) opplyser at skjelvet hadde en styrke på 5,8 og at det var 10 kilometer dypt.

Skjelvet kunne også merkes i hovedstaden Canberra og i deler av nabodelstatene New South Wales og Adelaide, i tillegg til i byen Launceston på Tasmania.