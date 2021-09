Gabrielle Petito er funnet død – trolig drept

Amerikanske myndigheter satte i gang et omfattende søk etter den 22 år gamle Gabrielle «Gabby» Petito. Familien meldte henne savnet 11. september, og nyheten utløste en enorm mobilisering i sosiale medier for å finne henne.

Søndag ble en død kvinne funnet av politibetjenter som hadde gjennomsøkt ulike campingplasser i nasjonalparken Grand Teton, og tirsdag bekreftet FBIs Denver-kontor at det er snakk om Petito.

Rettsmedisinere mener hun ble drept, men dødsårsaken er ikke oppgitt i påvente av resultater fra obduksjonen.

Savnet kjæreste

Petito og kjæreste Brian Laundrie la ut på en reise gjennom USA i juli i en ombygd varebil. Planen var å besøke nasjonalparker vest i USA. Politiet sier Laundrie imidlertid var alene da han kjørte bilen tilbake til sine foreldre i Florida 1. september.

Politiet var interessert i å komme i kontakt med ham i forbindelse med etterlysningen av Petito ti dager senere, men han var ikke samarbeidsvillig.

Saken ble enda mer komplisert da også Laundrie forsvant. Han ble sist sett av familiemedlemmer i Florida for en uke siden. FBI oppfordrer tirsdag alle som måtte ha informasjon om Laundries eventuelle rolle i drapet eller hvor han er, til å ta kontakt.

Myndighetene leter etter ham i et nærmere 100 kvadratkilometer stort område i Sarasota County i Florida med mange turstier og teltplasser, etter at foreldrene hans sa til politiet at han muligens hadde reist dit.

De har tatt i bruk helikoptre, droner, hunder og politibetjenter i terrengkjøretøy i letingen. Om lag 75 prosent av leteområdet er dekket av vann.

Politivideo

Parets reise startet i juli fra Long Island. Målet var nå Oregon innen slutten av oktober, ifølge deres innlegg i sosiale medier, men Petito forsvant etter hennes siste kontakt med familien i slutten av august.

Tidligere samme måned ble paret stoppet av en politipatrulje i Moab i Utah etter melding om vold. I en politivideo forklarer en opprørt Petito at hun slo til Laundrie i en krangel.

Politiet opprettet ikke sak, men paret ble bedt om å gå hver til sitt for natten. Laundrie sjekket inn på et motell, mens Petito ble værende i den ombygde varebilen.

Sint far

Petitos far sa i et TV-intervju som ble sendt mandag, altså før datteren ble funnet død, at familien ble urolige etter å ikke ha hørt fra henne på flere dager.

– Vi ringte Brian, vi ringe moren, vi ringte faren, vi ringte søsteren, vi ringte hvert eneste nummer vi kunne finne. Ingen anrop ble besvart, og ingen svarte på tekstmeldinger, sa Petito.

Han sa videre at Laundrie og resten av familien må holdes ansvarlig for enhver rolle de måtte ha spilt i datterens forsvinning.

– Jeg håper de får det de fortjener, og det gjelder også familien hans. Det kan jeg si deg med en gang: I min bok er de akkurat like skyldige, sa han.