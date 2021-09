Kraftig økning av kniv- og skuddskader i Sverige

Ifølge tall fra helse- og sosialmyndighetene ble 785 personer behandlet for denne typen skader på svenske sykehus i 2010. Ti år senere var tallet 1.165 pasienter.

– Vi ser ikke bare at antall knivskader øker, vi ser også at pasientene som blir ofre for dette, er stadig yngre, sier Ragnar Ang, overlege ved akuttmottaket på Sahlgrenska sykehus i Göteborg, til Sveriges Radio.

Knivskader står for den største andelen, og utgjorde i fjor 1.030 tilfeller. Personer som dør av skadene, er ikke med i statistikken, kun sårede.

– Da jeg startet min karriere, var det uvanlig at det kom inn pasienter som var knivstukket. Nå skjer det jo hver uke, sier Patric Antonsson, traumekoordinator ved Sahlgrenska sykehus i Göteborg. Han har jobbet som akuttsykepleier i 20 år.

Gunnar Sandersjöö, overlege ved akuttmottaket ved Karolinska sykehuset i Stockholm ser også en endring i skuddskadene som kommer inn. For 15 år siden var det mest skuddskader i beina, som sjelden er dødelig, ifølge han. Nå er det mer dødelig vold, folk som har skuddskader i mage- og brystregion.

– Folk skyter ikke lenger for å advare, de skyter for å drepe, sier Sandersjöö.