Texas-lege gjennomførte ulovlig abort – kan bli testsak

Abortloven i Texas, som i praksis forbyr aborter etter uke seks, som er på et tidspunkt der mange ikke vet at man er gravide, er kontroversiell.

Loven kan bli tatt hele veien til USAs høyesterett. Høyesterettsavgjørelsen i saken Roe vs. Wade fra 1973 danner grunnlaget for abortretten i USA. Høyesterett er mer konservativt sammensatt enn på lang tid, og kvinnesaksforkjempere frykter domstolen i praksis vil forby abort i USA.

Texas-legen Alan Braid skriver i Washington Post at han utførte den ulovlige aborten til tross for at han var klar over at det kan få rettslige konsekvenser for ham.

– Jeg gjorde det fordi jeg har en plikt til å ta vare på pasienten og fordi hun har en grunnleggende rettighet til å få behandling, skriver legen.

– Jeg ville sørge for at Texas ikke slipper unna med forsøket på å hindre at denne helt klart grunnlovsstridige loven blir utfordret i rettsvesenet, skriver han.