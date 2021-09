Svensk barnefamilie fikk håndgranat gjennom vinduet midt på natta

Sverige er i toppen i Europa når det kommer til granateksplosjoner. En kvinne ble skadd i mandagens angrep.

– Jeg tror det er en uskyldig familie som er rammet av ekstremt grov vold, sier Christoffer Bohman i Sollentuna-politiet.

Hendelsen skjedde i 3.30-tida natt til mandag i Rotebro nord for Stockholm. Ifølge politiet var det flere personer til stedet i boligen.

– Det er et under at ikke flere personer ble skadd, sier Bohman.

Politiet antar at organiserte kriminelle står bak angrepet og sier det er klare tegn på at det ikke var meningen at barnefamilien skulle rammes.