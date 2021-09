«Ted Lasso», «The Crown» og «The Queen's Gambit» til topps i Emmy-utdelingen

Stjernene var igjen tilbake på den røde løperen da den engelskspråklige TV-verdenens fineste prisfest, Emmy-utdelingen, gikk av stabelen søndag kveld. I år i fysisk format, utendørs og med publikum.

«Ted Lasso» ble kåret til beste komiserie og danket ut «Cobra Kai,» «Emily in Paris,» «The Flight Attendant,» «Hacks,» «The Kominsky Method» og «PEN15.»

Jason Sudeikis, hovedrolleinnehaveren i «Ted Lasso», og Jean Smart fra «Hacks» vant de gjeveste skuespillerprisene i komediekategorien. Sudeikis er også produsent for serien, som handler om et mislykket Premier League-lag og deres amerikanske trener.

Serien som kan strømmes på Apple TV+, var nominert i til sammen 13 kategorier. Hannah Waddingham vant prisen for beste kvinnelige birolle i en komiserie, mens Brett Goldstein vant for beste mannlige birolle i samme sjanger.

Stor kveld for Netflix

Strømmegiganten Netflix vant til sammen 44 priser under Emmy-utdelingen, noe som er det meste en TV-kanal har vunnet på én kveld siden 1974. Netflix kunne også endelig smykke seg med å ha vunnet i kategorien beste dramaserie, for suksessen «The Crown».

– Jeg har ikke ord, sa serieskaper Peter Morgan da sagaen om det britiske kongehuset vant kveldens største pris. I tillegg vant serien også priser for manus, regi og skuespill. Olivia Colman og Josh O'Connor, som spiller dronning Elizabeth og sønnen prins Charles i serien, fikk prisene for beste kvinnelige og mannlige hovedrolle.

I likhet med «The Crown» vant også Netflix-serien «The Queen's Gambit» elleve priser under utdelingen, og de to seriene var med det de som fikk flest priser i løpet av kvelden.

«The Queen's Gambit», som handler om en ung og sensasjonell sjakkspiller, vant blant annet prisen for beste miniserie.

Rørende takketaler

Smart, som fikk prisen for beste kvinnelige hovedrolle i en komiserie, fikk stående applaus og begynte sin takketale med å minnes sin avdøde ektemann, skuespilleren Richard Gilliland, som døde for seks måneder siden.

– Jeg hadde ikke vært her uten ham og hans vilje til å sette min karriere først, sa Smart, som også hyllet sine to barn for å være «modige individer».

– Denne serien handler om familier og mentorer og lagkamerater, og jeg ville ikke ha vært her uten de tingene i livet mitt, sa Sudeikis i sin takketale. Han takket også sine medskuespillere og sa: «Jeg er kun så god som dere får meg til å framstå».