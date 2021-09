Minister: Australia spilte med åpne kort overfor Frankrike

Australias forsvarsavtale med USA førte til at det aldri ble noe av ubåtkjøpet fra Frankrike. Det har utløst en diplomatisk krise. Frankrike har kalt hjem landets ambassadører til både Australia og USA.

Frankrike er rasende på Australias håndtering av saken, og har anklaget sine allierte for å lyve om planene.

Det avviser Australias forsvarsminister Peter Dutton, som sier til Sky News Australia at landet var åpne og ærlige med Frankrike om bekymringer for avtalen, som hadde overskredet budsjettene og var forsinket.

Dutton sier han forstår at Frankrike er opprørt, men understreker at landet også offentlig ga uttrykk for bekymringer om ubåtavtalen med Frankrike.

– Myndighetene hadde bekymringer, vi uttrykte dem. Vi vil jobbe veldig tett med franskmennene, og fortsette med det i framtiden, sier Dutton.

Han sier at han personlig tok opp bekymringene med sin franske motpart, Florence Parly.