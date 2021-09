Stort politioppbud da få Trump-tilhengere protesterte ved Kongressen

Klok av skade hadde politiet i Washington og den amerikanske Kongressen møtt mannsterkt opp da Trump-tilhengere lørdag ville vise støtte til dem som er fengslet etter kongresstormingen i januar.

Massive gjerder og et stort antall politifolk møtte de få demonstrantene som kom til stedet. Anslaget varierer mellom opp mot 400 og New York Times som skriver det var færre enn 100 som møtte opp.

Det var flere politi- og pressefolk til stede enn demonstranter, melder nyhetsbyrået AP. Det er ikke meldt om større hendelser, utover litt knuffing. En person er pågrepet for å bære kniv.

Ifølge arrangøren Cara Castronuova bidro det massive politioppbudet til at mange holdt seg hjemme.

– Skam over menneskene og systemet som spredte frykt for å få folk til ikke å møte opp, sier Castronuova ifølge New York Times.

Det pågikk også en motdemonstrasjonen en drøy kilometer unna, på Freedom Plaza, melder Washington Post.