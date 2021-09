Kampen om å bli Orbáns utfordrer fikk en turbulent start

Beskyldningene hagler fra opposisjonen om hvem som kan ha stått bak angrepet. Opposisjonen peker på statsminister Viktor Orbán, som er omstridt etter et tiår med knebling av pressen og rettsvesenets frie stilling.

Andre, som ordfører Gergely Karácsony i Budapest, viser til at IP-adresser med kinesisk opphav er mistenkt. Han er selv en av dem som ønsker å utfordre Orbán i neste års valg.

Opposisjonen har vært preget av krangling seg imellom siden Orbán kom til makten i 2010. Etter store valgnederlag har de nå samlet seg. I primærvalget vil de komme fram til en felles kandidat som kan utfordre Orbán.

– Uansett hvor angrepet kommer fra er det ingen kraft som er i stand til å stanse denne historiske prosessen, skriver de seks opposisjonspartiene som har gått sammen om primærvalget.

Stemmegivningen ble stanset bare to timer etter at den kom i gang. Systemene gikk ned etter angrepet. Det er ventet at valget kan fortsette mandag.

– Maktens indre sirkel ble skremt av folkemassen som ønsket å uttrykke sin mening i primærvalget og gi sin støtte til forandring, skriver partiene.

Alliansen kom til i fjor og består av en blanding venstrevridde, liberale og tidligere partier fra ytterste høyrefløy. De anklager Orbán for endemisk korrupsjon og lefling med autoritære ideer.